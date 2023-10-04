منى زكي بالندوة التثقيفية: عقيدة الجندي المصري «إما النصر أو الشهادة»

قالت الفنانة منى زكي، إن يوم العبور كتب التاريخ من جديد، مشيرة إلى أن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجندي المصري، وهي «إما النصر أو الشهادة».

تابعت منى زكى خلال حديثها، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي: «الشعب المصري مالوش كتالوج وميقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني وده مش كلام إنشاء ده التاريخ اللي بيقول كدا».