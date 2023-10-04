كورال الأطفال يغني «يا أحلى اسم في الوجود» بمشاركة فنانين خلال احتفالية نصر أكتوبر

قدّم كورال الأطفال فقرة فنية بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم إسعاد يونس ومحمود العسيلي وطه دسوقي وأكرم حسني ومنى ذكي وكريم عبدالعزيز وأنغام وأحمد سعد ومحمد حماقي ومحمد فؤاد، والطفل عمر شريف مؤديين أغنية «يا أحلى اسم في الوجود».

وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.