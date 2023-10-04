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محمد حماقي يقدم فقرة غنائية بالندوة التثقيفية بحضور الرئيس السيسي

كتب:

يارا أشرف
08:45 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الفنان محمد حماقي

الفنان محمد حماقي

قدّم الفنان محمد حماقي، فقرة فنية خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: «كام مرة قالوا لك إنك مش ممكن تقدر، كام واحد حاول في الدنيا يجبلك إحباط، بس أنت قدرت، ويوم عن يوم حلمك يكبر، في إيمانك وعزيمتك يتقال حكايات».

وأضاف خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية التي تنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «المصري بجد لا يضعف يوم ولا يستسلم، عمره ما يرتاح غير لو شاف بلده بتتقدم، وقت ما تنده له يجري عليها ميستناش، فات الكتير مش باقي إلا القليل والمصري مبيعرفش المستحيل».

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