من موكب المومياوات لذكرى نصر أكتوبر.. خالد النبوي صوت يحكي مصر عبر التاريخ

«تحولت رحلة المصريين من الذل والهزيمة إلى الدفاع والهجوم فى أكتوبر 1973، وعادت مصر لتحدد الزمان والمكان وتفرض أسلوب القتال وتعبر القناة، وترفع العلم على الأراضي المصرية بثمن دفعه كل بيت في مصر والدول العربية»، هكذا تحدث الفنان خالد النبوي، خلال مشاركته في فيلم «رحلة أمة»، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خالد النبوي «صوت يحكي مصر عبر التاريخ»

البساطة، والهدوء، والإلقاء السليم، كل هذه العناصر، يمتلكها الفنان خالد النبوي، والتي تجعله يخطف الأنظار، في كل مرة يظهر فيها بأعمالٍ فنية مُتعلقة بالتاريخ، لاسيما وأنه يمتلك ملكة «الحكي» والاسترسال بطريقة جذابة، فصار البعض يُطلق عليه «صوت يحكي مصر عبر التاريخ».

الفنان خالد النبوي، شدد في أكثر من لقاءٍ له، على ضرورة أنّ نحكي تاريخنا بأنفسنا، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف آخر أنّ يروي حكاياتنا، قائلًا: «نحكي حكايتنا، فإذا لم نحكها سنترك فراغاً يدفع الآخرين لتناولها بشكل مزيف، وهذه مسؤوليتنا بالطبع».

مُشاركة خالد النبوي، اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، ليست المرة الأولى، الذي يُسجل فيها حضورًا في فعاليات مهمة، فقد سبق وشارك في أبريل لعام 2021، في فعاليات موكب نقل المومياوات من ميدان التحرير، متخذين طريقهم إلى متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط، وذلك من خلال ظهوره في فيلم تسجيلي قصير، يحمل اسم «تعالوا مصر»، حيث حظى هذا المشروع، بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، وقت عرضه، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

واستعرض خالد النبوي، في الفيلم، عددًا من الأماكن التي جرى تأسيسها قديما، وكذلك ترميم بعضها في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مثل مشروع افتتاح معبد إلياهاو هانبي، ومشروع افتتاح الكنيسة المعلقة، ومشروع افتتاح ترميم كنيسة أبو سرجة، ومشروع افتتاح ترميم الجامع الأزهر، مشروع افتتاح ترميم الفن الإسلامي، افتتاح مشروع ترميم مسجد الفتح بعابدين، مشروع تطوير طريق الكباش، وغيرها.

سعادة غامرة، سيطرت على خالد النبوي، بعد ردود الفعل الذي تلقاها وقتها، حيث غرد قائلًا: «فخور أني أتكلم عن بلدي في كل وقت وكل مكان، وفخور أني بهذا الحدث المصري الكبير، شكرا لمحبتكم الغالية اللي طالعة من قلوبكم وشايفها في كلامكم»، مضيفًا «قد إيه كان المصريين القدماء عظماء قد إيه كان علمهم قوي وذكائهم بلا حدود، كل اللي عملوه ده والتاريخ طفل بيحبي».