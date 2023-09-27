خالد الجندي لمعارضي الاحتفال بالمولد النبوي: القرآن احتفى بميلاد الأنبياء

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على منشور يتداوله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، «وهو المولد النبوي طاعة أم معصية، فإذا كان معصية لا يجوز الاحتفال به، وإذا كان طاعة فهل علم النبي به أم لم يعلمه، فإذا لم يعلمه النبي أصبحنا نتهم النبي بالجهل، وإذا علمه فهل أبلغ الأمة به أم لا».

قول لا يصح

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، إنه لا يصح أن نقول علمها النبي أم جهلها، لأن هذا اللفظ تطاول على النبي صل الله عليه وسلم، والصحيح أن نقول علمها أم لم يعلمها.

الاحتفال بالمولد النبوي طاعة

وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي طاعة، والدليل على ذلك حفاوة القرآن الكريم بالمولد النبوي، حيث قال الله عز وجل في سورة مريم عن سيدنا يحيى «وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا»، وفي موضع آخر عن نبي الله عيسى «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا».