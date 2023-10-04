الرئيس السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا وتعميرها واجب علينا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعادناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جديدة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها، بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهدها من قبل.

وأوضح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور قادة القوات المسلحة، أن الإنفاق مهما زاد لن يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء باستردادها من الاحتلال، أو تطهيرها من الإرهاب، وهي الحرب التي امتدت لأكثر من 10 سنوات.