موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023.. باقي كام يوم؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، إذ ينتظر الكثير من المواطنين من محبي الشتاء بدء التطبيق، والذي يتم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وبالرغم من أن التوقيت الشتوي لغلق المحلات بدأ منذ ما يقرب من أسبوع، إلا أن ذلك لم يكن له علاقة بتغيير الساعة.

وأوضح مجلس الوزراء في وقت سابق، موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خلال الإعلان عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي مرة أخرى، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر، على تطبيق التوقيت الصيفي، منذ بدأ تطبيقه آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، تفصلنا أيام قليلة فقط عن انتهاء العمل بهذا التوقيت، إذ يستمر العمل به حتى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023 بحلول منتصف ليل آخر جمعة من شهر أكتوبر الجاري.

كم تبقى من الوقت على تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023

وتبقى عدة أيام قليلة على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، إذ يفصلنا عن آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري 20 يوما فقط، إذ يوافق آخر خميس من هذا الشهر 26 أكتوبر.

يذكر أنه تم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023 بدء من يوم الجمعة الماضي، والذي وافق آخر جمعة من شهر سبتمر وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية في قرار تحديد مواعيد غلق المحلات الشتوية والصيفية عام 2020.