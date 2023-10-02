متى يطبق التوقيت الشتوي؟.. اعرف موعد تغيير الساعة

25 يوما على إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، والعمل بالتوقيت الشتوي، وفقا لقرار مجلس الوزاء في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد موافقة البرلمان على عودة العمل بالتوقيتين سنويا.

موعد تغيير الساعة

موعد تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الشتوي يبدأ بحلول آخر جمعة من شهر أكتوبر، أي بعد 25 يوما من الآن، وفق قرار مجلس الوزاء.

يذكر أن التوقيت الصيفي بدأ آخر جمعة من أبريل 2023، وجرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وتستمر العمل به حتى الخميس 26 أكتوبر الجاري، آخر خميس في الشهر، وبناء عليها سيتم حينها تأخير الساعة 60 دقيقة.

مواعيد غلق المحلات الشتوية

وفي السياق ذاته، نفذت وزارة التنمية المحلية القرار الخاص بتغير المواعيد الخاصة باغلاق المحلات خلال فصل الشتاء، وفقا لقرار سابق من رئاسة الوزراء.