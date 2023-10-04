تراجع أسعار السلع بعد الكشف عن مبادرة مجلس الوزراء

تراجعت أسعار بعض السلع في الأسواق المصرية، عقب إعلان مجلس الوزراء، تدشين مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وفقًا للغرف التجارية.

أسعار السلع تتراجع

وبدأت أسعار السلع في التراجع، وسط توقعات بعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، مع تطبيق مبادرة الجكومة لخفض الأسعار.

أسعار الخضروات والفاكهة

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعا في الأسواق المصرية، بالتزامن مع تطبيق الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وانخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسبة كبيرة، إضافة إلى تراجع سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن، مع توقعات بمواصلة الأسعار تراجعها خلال الفترة المقبلة، وفقًا للغرف التجارية.

مبادرة خفض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن

وكان مجلس الوزراء، أعلن الاتفاق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، للتخفيف عن كاهل المواطن.