50 عاما على حرب أكتوبر.. أماكن حملت اسم الشهيد عبد المنعم رياض

مكانة كبيرة احتلها الشهيد عبد المنعم رياض، الذي ورد ذكره في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واحتفلت بالبطل الذي ترك تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ليصبح اسمه أيقونة تتردد على الآذان ونستعرض في السطور التالية أبرز الأماكن التي أطلق عليها اسم الشهيد الراحل عبد المنعم رياض.

- ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بوسط القاهرة

واحد من الميادين التاريخية الهامة التي تقع في وسط القاهرة، وتحظى بشهرة كبيرة فهي تحمل اسم عبد المنعم رياض، فيقع ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقرب من ميدان التحرير، فهو بمثابة نصب تذكاري باق في شوارع المحروسة يذكر المصريين بأهمية الدور العظيم الذي قدي قدمه البطل الجنرال الشهيد عبد المنعم رياض.

- شارع عبد المنعم رياض في الدقي

يعد شارع عبد المنعم واحد من الشوارع المهمة، التي تقع في ميادين القاهرة التي التي تقع بين منطقتي الدقي والمهندسين، الذي يحظى بشهرة واسعة وكبيرة لكونه يقع في أحد أهم شوارع القاهرة المعروفة للجميع.

- شارع عبد المنعم رياض في الشرقية

شارع عبد المنعم إبراهيم في الشرقية، من أكبر شارع في مدينة بلبيس في محافظة الشرقية ويحمل اسم عبد المنعم رياض.

- نصب تذكاري في ببورسعيد

يعد من أشهر الميادين الموجودة في محافظة بورسعيد، وبه نصب تذكاري للشهيد عبد المنعم رياض.

- نفق في الإسكندرية

أحد أهم الأنفاق في الإسكندرية التي تحظى بشهرة واسعة لكونها تحمل اسم الشهيد عبد المنعم رياض، وأطلق اسم الشهيد عبد المنعم رياض على نفق شهير بالإسكندرية.

وبالإضافة إلى هذه الأماكن هناك العشرات من المدارس التي سُميت باسم الشهيد عبد المنعم رياض نذكر منها على سبيل المثال التالي:

- مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض في الإسكندرية

اطلق اسم الشهيد عبد المنعم رياض على إحدى المدارس الابتدائية التابعة للأزهر الشريف بمنطقة الإبراهيمية بالأسكندرية.

- مدرسة عبد المنعم رياض في البحيرة

سميت المدرسة الإعدادية للبنين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة باسم الشهيد عبد المنعم رياض، وسميت باسمه العديد من المدارس والشوارع والأماكن الهامة الأخرى فى المحافظة.