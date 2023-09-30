«لسان التمساح الأولى».. تفاصيل عملية الثأر للشهيد عبد المنعم رياض

قال الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال نصر أكتوبر 1973، إنه في عملية «لسان التمساح الأولى» تم قتل 44 إسرائيليًا ثأرًا للشهيد عبدالمنعم رياض، واستغرقنا ساعتين كاملتين في هذا الموقع، حيث قمنا بتدمير الموقع بالكامل من مخازن ذخيرة وأسلحة، حتى أنني وجدت «إيريال» فوق سيارة إسرائيلية، واستمريت في شده حتى قطع لي جزء من جلد يدي، فغرقت يدي بالدماء، لدرجة أنني ظننت أنني تلقيت رصاصة في يدي.

وأضاف الرائد سمير نوح، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، بعد ذلك ركبنا اللانشات الخاصة بنا وبدأنا في العودة للضفة الغربية، وقد تصورنا الكثير من الصور بعد العودة من هذه العملية، وكانت عملية ناجحة بنسبة 100% لأننا أخذنا بثأر الشهيد عبدالمنعم رياض.