إطلاق «أتوبيس مكيف» من عبد المنعم رياض حتى الشروق.. التذكرة بـ11.5 جنيه

أطلقت هيئة لنقل العام بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، خدمة جديدة للمواطنين وتحديدا سكان مدينة الشروق، إذ جرى تشغيل أتوبيسات مكيفة على خط سير عبد المنعم رياض - مساكن الشروق.

خط سير الأتوبيسات

وتضمن خط السير، الانطلاق من محطة عبد المنعم رياض مرورا بشارع جمعية الشبان المسلمين، شارع رمسيس، ميدان رمسيس، غمرة، ميدان العباسية، شارع امتداد رمسيس، نادي السكة الحديد، طريق النصر، النادي الأهلي، شارع حسن المأمون، مساكن الشروق، ومن المقرر أن يسلك أتوبيس النقل العام في العودة نفس المسار وفقا لاتجاهات حركة المرور.

قيمة التذكرة

وأشارت هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى أن خط السير الجديد المكيف نحو 17 كيلومترًا من عبد المنعم رياض إلى العباسية ثم مساكن الشروق، وقيمة التذكرة 11.50 جنيه، وذلك في إطار خطة تطوير هيئة النقل العام وتقديم خدماتها لكل المواطنين وتغطية كل نواحي العاصمة بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومتابعة وتنفيذ من اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، وإشراف المهندس محمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشمال.