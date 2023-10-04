حمدي بخيت: معركة «رأس العش» كانت رسالة بأن الإرادة المصرية لا تقهر

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن معركة رأس العش أكدت إرادة الجندي المصري، وتكونت من سرية دبابات تواجه سرية صاعقة، بما يعني أن المواجهة كانت بين حديد ولحم ودم، لافتا إلى أن سرية الصاعقة لا تزيد عن 70 جنديا، أمام سرية دبابات متكاملة.

العدو حاول السيطرة

وأضاف «بخيت»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العدو حاول السيطرة على رأس العش لدخول بورسعيد الباسلة، مشيرا إلى أن بورسعيد عانت كثيرا في حرب 1973 وتعرضت لهجمات صاروخية ونيران من البر والبحر والجو.

خسائر فادحة

وأشارالمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إلى أن أبطالنا في معركة رأس العش كبدوا العدو خسائر فادحة، وجعلتهم ينسحبون ولا يقدمون لهذه المنطقة مرة أخرى، مؤكدا أن رأس العش أرسلت رسالة للقيادة الإسرائيلية مفادها أن الإرادة المصرية لا تقهر.