معلومات عن أحد المكرمين في احتفالات أكتوبر نهض الرئيس من أجله.. والد وزير

في لفتة إنسانية شهدتها احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، خلال تكريم عدد من المشاركين في النصر، كان منهم اللواء عاطف عبدالغفار، وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة من أجله وذهب لتكريمه أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، فمن هو؟

معلومات عن اللواء عاطف عبدالغفار

ونستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن اللواء عاطف عبدالغفار بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له وفقا لما تم ذكره في الاحتفالية:

-كان قائد لواء المدفعية في حرب أكتوبر المجيد

- حاصل على العديد من الأنواط ومنها نوط الخدمة الممتازة

- حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

- شارك في العديد من المعارك و الحروب

- والد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

- أحد أبطال حرب أكتوبر 1973

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضًا عددًا من الأسماء والقيادات العسكرية التي شاركت في حرب أكتوبر المجيدة، وكان منهم اسم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم نجله محمد، وكذلك المشير محمد عبد الغني الجمسي وتسلم الدرع نجله، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم حفيده.

وشارك في الندوة التثقيفية 14 فنانا، هم «نجوي إبراهيم، إسعاد يونس، آسر ياسين، طه دسوقي، محمود العسيلي، أكرم حسني، الطفل عمر شريف، خالد النبوي، مني زكي، أنغام، أحمد سعد، كريم عبد العزيز، محمد فؤاد، محمد حماقي».