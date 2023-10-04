أهم أخبار انتخابات الرئاسة اليوم: إجراء 3 مرشحين محتملين للكشف الطبي

شهد السباق الانتخابي اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقرارات المهمة على مدار الساعات الماضية، قبل ساعات قليلة من فتح باب الترشح رسميا غدا الخميس، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم أحداث اليوم، بشأن الانتخابات الرئاسية 2024.

الرئيس السيسي يحرر توكيلا للمستشار محمود فوزي لبدء الحملة الانتخابية

وحرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم توكيلا إلى المستشار محمود فوزي، من أجل أن يتولى الخطوات الأولى لحملته الانتخابية تمهيداً للسباق الرئاسي القادم، وكان الرئيس السيسي قد كلف المستشار محمود فوزي برئاسة الحملة.

بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدأ تلقي كافة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الخميس، وذلك من خلال المواعيد المعلنة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء يوميا.

«الوطنية للانتخابات» تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها

كما أعلنت أيضاً الهيئة الوطنية للانتخابات التشكيل الجديد بالكامل لمجلس إدارتها، ويشمل تعيين عدد 5 مستشارين لعضوية المجلس، وترأس مجلس الإدارة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

إجراء 3 مرشحين محتملين للكشف الطبي تمهيداً لخوض انتخابات الرئاسة

أجرى 3 مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية الكشف الطبي اليوم الأربعاء، وهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تمهيداص لتقديم نتيجة الكشف الطبي ضمن المستندات المطلوبة للتقديم لطلب الترشح.