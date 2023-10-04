«اتحاد المصريين بالنمسا»: نسعى لمشاركة أبناء الجالية للتصويت في انتخابات الرئاسة

قال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا نتواصل مع الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات الفاعلة، وذلك لتسهيل الطريق أمام أبناء الجالية المصرية في النمسا، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

تشجيع عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة

وأضاف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، لـ«الوطن»، أنه في الفترة الأخيرة نشطت الجماعات الكارهة لمصر بشكل ملفت، وتقوم هذه الجماعات المأجورة بتشويه كافة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقوم ببث الإشاعات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأكد بازينة أنّ الحملة تعمل بكامل طاقتها منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه الرسمي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الحملة تواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندات الكارهين لمصر ومؤسسات الدولة المصرية.

نواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها أعداء الوطن

وطالب أبناء الجالية المصرية في النمسا بالنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليؤكدوا للشعب النمساوي والشعوب الأوروبية مدى التفاف الشعب المصري في الخارج كما في الداخل حول زعيم الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.