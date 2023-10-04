أخر موعد لتحرير توكيلات التأييد للترشح في انتخابات الرئاسة.. باق أيام

تفصلنا أقل من 24 ساعة عن بدء تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي يبدأ من غدا ويستمر حتى 14 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه تقديم الطلبات الساعة الثانية ظهرا .

موعد انتهاء عمل التأييدات

وعن موعد انتهاء عمل توكيلات التأييد لراغبي الترشح، فتنتهي يوم 14 أكتوبر الجاري، نظرا لأن التأييدات من الأوراق الأساسية في تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنها إذا جاءت بعد غلق باب الترشح ستكون دون جدوي .

مكابت الشهر العقاري تعمل يوميا

وتواصل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، والمحددة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بـ217 مكتبا على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الراغبين في عمل تأييدات لمرشحي الرئاسة لعام 2024، وذلك حتى خلال أيام العطلات الرسمية.

وجاء القرار لمنح الفرصة لراغبي الترشح في الحصول على التأييدات المنصوص عليها بالقانون، إذ يستلزم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، أو الحصول على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب.