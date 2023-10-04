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بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 غدا

كتب:

أحمد ربيع ومحمد عيسى
09:01 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
المستشار وليد حمزة

المستشار وليد حمزة

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة في تلقي طللبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، عدا اليوم الأخير سيكون تلقي طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

الشروط الوجب توافرها في المرشح 

وشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

الرموز الانتخابية

ومن المقرر أن يختار كل مرشح تقدم بأوراق ترشحه رمزه الانتخابي، من بين الـ15 رمزا المحددين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023، والذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

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