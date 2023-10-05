أهمية إنشاء منصة إلكترونية لحرب أكتوبر.. خبراء إعلام يجيبون

خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 73 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء منصة رقمية عن حرب أكتوبر، لتعزيز الوعي لدى الشباب والأطفال عن هذا النصر العظيم، فى إطار مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تروج عن الحرب، قائلا: «أي حاجة تعزز الوعي هنعملها».

وتحدثت الدكتورة وفاء صلاح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الرقمي، جامعة الزقازيق، لـ«الوطن»، عن أهمية تلك المنصة في نشر المعلومات الموثقة عن ملحمة أكتوبر 73 التي انتصر فيها الجيش المصري واسترد فيها شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

أهمية إنشاء منصة إلكترونية لحرب أكتوبر

قالت «صلاح» عن دور المنصة الالكترونية لـ حرب أكتوبر في تعزيز الوعي لدى الشباب:« الفكرة جميلة خاصة لو فيها جزء محاكاة لمجريات الحرب وأهم الشخصيات أصحاب الدور فى نجاح الحرب وتوظيف AI فى محادثات الشخصيات دى كأنها حقيقة»، مؤكدة على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في شرح الأحداث والوقائع الموثقة بالعودة إلى مصادرها مثل بانوراما حرب أكتوبر والكتب وشرائط الفيديو التي حافظت على مشاهد من الحرب حتى الآن واستغلال تلك التقنيات الجديدة في توصيل المعلومات لدى الشباب عن تاريخ بلادهم وتعريفهم بالأبطال من جنود مصر الذين استشهدوا والاحياء منهم حتى الآن.

أما الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الإعلام في كلية الآداب قسم العلاقات العامة بجامعة الزقازيق، فأكد هو الآخر على أهمية المنصة في نشر الحقائق عن الحرب التي مر عليها 50 عامًا، خاصةً أن الكثير منهم يبتعدون عن تلك الوثائق القديمة والتي تعد نقطة مهمة في تاريخ مصر، وعند دمجها بالذكاء الاصطناعي تصل إلى عقول الجيل الجديد بشكل أسرع.

منصة إلكترونية لحرب أكتوبر 73

وجاء المقترح بإنشاء منصة لعرض وثائق النصر وصور من حرب اكتوبر من قبل الدكتورة مها شهبة، صانعة أفلام وثائقية وأستاذ إعلام، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثامنة والثلاثين، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تجمع المنصة بداخلها جميع وثائق حرب أكتوبر 1973 من صور وفيديوهات بالصوت والصورة وشهادات وجوابات المحاربين ومن ثم تتطور ويكون بها ألعاب فيديو للحرب حتى تجذب فئة اخري من الشباب.

وأضافت «شهبة» خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، أن لا بد من إضافة مادة عن حرب أكتوبر وما حدث فيها تلائم كل الفئات وتكون بلغات عديدة لتلائم العالم أجمع، داخل هذه المنصة.