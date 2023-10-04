برلمانيون: حرب أكتوبر نصر للأمة العربية ومصر لا تنسى تضحيات أبنائها

احتفلت الدولة المصرية اليوم، باليوبيل الذهبي، لذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة.

وفي السياق، أشاد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بأهمية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، للاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، والتي شهدت نقاشا وشهادات لقادة الحرب الذين عاصروها، لنستلهم منها دروس الانتماء وتعزيز روح الهوية الوطنية لدى شباب الحاضر والمستقبل، مشددا أن معجزة العبور ستظل خالدة، ليسطر يوم العزة والكرامة، والذي انطلق فيه الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، ليثبت قدرة المصري وتفوقه في أصعب اللحظات.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

واعتبر «عمار»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية، رصدت إصرار المصريين على رفض هزيمة 67 وصولا إلى نصر أكتوبر.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن نصر أكتوبر سيظل تجسيدا حقيقيا عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق الصلابة والقوة.

ذكرى حرب أكتوبر

وأضاف «عمار»، في بيان له، أن أبناء سيناء هم خط الدفاع الأول وأبطال المعارك، بسجل بطولات مليء وحافل بالإنجازات والبطولات التي حفرت بأحرف من نور على صفحات من ذهب، مشددا على أن أهالي مدن القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية» كانوا رمزا للصمود والمواجهة ولازالوا يقدمون لمصر المزيد والمزيد.

عيد عبدالهادي يهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

فيما تقدم الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال عبد الهادي، في بيان له، إن حديث الرئيس السيسي، خلال حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، بعث برسائل استلهمت عزيمة وإرادة شعب رفض الاستسلام ولم يرضخ للعدو.

وأشار النائب، إلى أن معركة الوعي كانت وما زالت المعركة الحقيقية التي لا بد من الاستمرار في إحراز نجاحات وانتصارات بها.

«تضامن الشيوخ» تشيد بالندوة التثقيفية لنصر أكتوبر: مصر لا تنسى أبطاله

من جانبها هنأت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الرئيس الرئيس السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة بأن حرب أكتوبر تعد أعظم وأغلى الانتصارات في التاريخ ليس بالنسبة لمصر فقط وإنما للوطن العربي بأكمله.

حرب أكتوبر المجيدة تعد ملحمة وطنية

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ في بيان، بأن حرب أكتوبر المجيدة تعد ملحمة وطنية وقف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحد، خاصة بعدما واجهت مصر حروبا داخلية وخارجية على كافة الأصعدة.

وأوضحت أن تكريم الرئيس السيسي للعديد من أبطال المعارك ومصافحته لأبطال معركة رأس العش إحدى معارك الاستنزاف التي خاضها الجيش المصري، تأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وتضحياتهم العديدة على مر التاريخ.

استلهام روح أكتوبر لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية

وطالبت النائب، جموع الشعب المصري بضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية لاستمرار الإنجازات التي حدثت على الأراضي المصرية، واستكمال ما بدأ من إنجازات منذ 30 يونيو، وضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها أهل الشر والتي تهدف لتخريب الوطن.