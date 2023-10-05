«الفسحة دي سيما».. رحلة بحرية لنجوم مهرجان الإسكندرية قبل الختام

حالة من البهجة تصدرت وجوه الفنانين المشاركين فى رحلة بحرية، نظمتها إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، شملت النجوم المشاركين بالدورة الـ39 للمهرجان، والذى تنتهى فعالياته اليوم الخميس.

الرحلة البحرية شارك فيها عدد كبير من النجوم منهم: نجمة الدورة الحالية إلهام شاهين، والنجم محمود حميدة والنجمة نيرمين الفقى والنجمة سلوى محمد على، والنجمة نهلة سلامة، والمخرج اليونانى المصرى كوستاس فيرس، إلى جانب عدد من السينمائيين المصريين ومن ضمنهم مدير التصوير دكتور سمير فرج، والمخرج هانى لاشين، والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.

أعرب النجوم عن سعادتهم بتكريمهم ومشاركتهم بالدورة الـ39 من عمر المهرجان، الذى يعد واحداً من أهم وأقدم وأعرق المهرجانات السينمائية. وقالت الفنانة إلهام شاهين، التى تحمل الدورة اسمها: «سعيدة للغاية باستمرارية مهرجان الإسكندرية، لأننى أحب محافظة الإسكندرية والمهرجان بشكل خاص، ورغم أن المهرجان ليس لديه الإمكانيات الكافية، ولكن تميز بالأصالة والصدق والفن، فكنت باستمرار أذهب للمهرجان وأجد الراحل نور الشريف، وأحمد زكى، ونجلاء فتحى، وفريد شوقى وبناته، وأسماء أخرى عظيمة».

وعن زيارتها الأولى للمهرجان قالت: «بدأت زيارة المهرجان وحضور فعالياته منذ أوائل الثمانينات، وأول جائزة حصلت عليها كانت عن فيلم «أيام الغضب»، ثم حصلت على جوائز كثيرة بعدها من مهرجان الإسكندرية عن عدة أعمال منها «عليه العوض»، «الهروب إلى القمة»، «دانتيلا»، «واحد صفر»، وفخورة بكل دورة ذهبت فيها إلى المهرجان، وكل التكريمات قريبة لقلبى وفخورة بها».