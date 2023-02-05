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وفاة الناقد السينمائي مجدي الطيب

كتب:

أحمد حسين صوان
10:04 م | الأحد 05 فبراير 2023
مجدي الطيب

مجدي الطيب

أعلن الكاتب الصحفي أحمد النجار، عن وفاة الناقد السينمائي مجدي الطيب، مساء اليوم، عن عمر ناهز 65 عاما، مطالبًا المتابعين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، بينما موعد الجنازة والعزاء لم يُحدد بعد.

وقال أحمد النجار، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مجدي الطيب لفظ أنفاسه داخل منزله قبل قليل بحي كوبري القبة، وعدد من زملاءه النقاد توجهوا إلى منزله، استعدادًا لإنهاء مراسم الجنازة، حيث إن موعد الجنازة لم يُحدد بعد، ومن المُرجح أنّ تكون في أسوان مسقط رأسه.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.