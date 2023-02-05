نبيلة عبيد تنعى الناقد السينمائي مجدي الطيب: كان خير صديق للجميع

نعت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الناقد السينمائي مجدي الطيب والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

كان مثالا للناقد المحترم

ونشرت نبيلة عبيد صورة الناقد الراحل وعلقت عليها قائلة: «أعزي الأسرة الصحفية و الفنية بوفاة الناقد السينمائي الكبير مجدي الطيب الذي كان مثالا للناقد المحترم والصديق للجميع من أهل الفن والسينما.. خالص العزاء لأسرته و محبيه».

وفاة مجدي الطيب

واكد الكاتب الصحفي أحمد النجار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الناقد السينمائي مجدي الطيب لفظ أنفاسه داخل منزله بحي كوبري القبة، ومن المُرجح أنّ تكون الجنازة في أسوان مسقط رأسه.