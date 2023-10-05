تسليم شهادات تقدير للناجحين في فصول محو الأمية بالإسكندرية

سلمت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، شهادات تقدير للناجحين في فصول محو الأمية تشجيعاً لتميزهم والتزامهم بالحضور واجتياز الامتحان بنجاح، وحصولهم على شهادة محو الأمية، كما كرمت القائمين على هذه الفصول من موظفي الحي وتسليمهم شهادات؛ تقدير لما بذلوه من جهد والتزام في تعليم الدارسين ونجاحهم في محو أميتهم، من خلال فصول محو الأمية التي يشرف عليها الحي.

الاستمرار في مسيرة التعليم

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن فصول محو الأمية نفذت وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل دور لجنة محو الأمية بنطاق الأحياء كمشاركة مجتمعية من الإدارة المحلية في القضاء على الأمية، ليعود ذلك بالنفع على المجتمع السكندري ويقوم حي الجمرك بهذا الدور على أكمل وجه، مع تشجيع الدارسين على الاستمرار في مسيرة التعليم.

الحاصلين على شهادة متنوعة

وأوضحت نهى خليفة أن من تم تكريمهم اليوم، أحمد الهلباوي مدير عام إدارة الجمرك لتعليم الكبار، وهنا فاروق أخصائي تعليم الكبار بالجمرك، وبعض من الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادات متنوعة نظراً لمجهوداتهم المبذولة في استكمال مسيرة العلم فمنهم من أتم الشهادة الإعدادية، ومنهم من يستكمل معهد التمريض، وسيتم فتح فصل إعدادي محو أمية بالجمرك.