تكريم طالبة تفوقت في كلية التجارة بعد تخرجها من فصول محو الأمية بالسويس

كرّم اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين في محافظة السويس، سارة كمال عباس، الحاصلة على المركز الأول على دفعتها في كلية التجارة، بعدما تخرجت من فصول محو الأمية، وتستعد للتقديم للدراسات العليات للحصول على الدكتوراه.

وكرم اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، في محافظة السويس، سارة كمال، 36 عامًا، باعتبارها نموذجا، واستطاعت محو أميتها و المثابرة للوصول للتعليم الجامعي وقبول التحدي، وحققت المركز الأول على دفعتها في كلية التجارة جامعة السويس لمدة ثلاث سنوات متصلة واستطاعت التغلب على المصاعب المختلفة، إذ أنها متزوجة وأمًا لـ4 أطفال.

رئيس حي الجناين: سارة قدوة في المجتمع

من جانبه، قال اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين في محافظة السويس، لـ«الوطن»، إنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ السويس بضرورة إلقاء الضوء على النماذج المشرفة في جميع المجالات، تم تكريم الطالبة سارة كمال عباس.

وأشاد رئيس الحي بجهودها المشرفة وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القدوة والمثال المشرف يحتذى بهما من قبل أبناء حي الجناين، حيث تمكنت سارة من تحقيق حلمها بالحصول على الشهادة الجامعية بعد أن كانت إحدى طالبات فصول محو الأمية.

واستطاعت سارة كمال عباس تحقيق حلمها في الحصول على شهادة جامعية، وحصلت على المركز الأول علي دفعتها بكلية التجارة جامعة السويس، بعدما بدأت دراستها من فصول محو الأمية.