«سارة» من محو الأمية إلى الدكتوراه.. طموح لا ينتهي

استطاعت سارة كمال عباس بنت محافظة السويس، أن تثبت أن الطموح لدى الإنسان لا يجب أن يتوقف لا عند سن أو ظروف، وتحولت من سيدة ذهبت إلى فصول محو الأمية من أجل معرفة القراءة والكتابة إلى طالبة متفوقة يراودها حلم الحصول على الدكتوراه توفير الإمكانيات للمتحررات من محو الأمية.

في البداية تقول سيدة رفاعي حسن مدير عام محو الأمية بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بضرورة تقديم كل الدعم والتسهيلات للمتحررين من الأمية ومساعدتهم على إكمال مسيرتهم في التعليم وتنمية ذاتهم تم تكريم الطالبة سارة كمال عباس المتحررة من الأمية بمحافظة السويس، والتي واصلت التعليم فى فصول التقوية للهيئة العامة لتعليم الكبار بالمرحلة الإعدادية، ثم الثانوية العامة ثم كلية التجارة والحصول على المركز الأول على دفعة 2023 وقد قام بتكريمها اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية، كما كرمتها، حلم التعليم ظل يراودني ولم يفارقني وأخذت خطواتي المدرسة.

وتقول سارة كمال عباس، لـ«الوطن»، «رزقني الله بخمسة أبناء ثلاث بنات واثنين من الأولاد، وكأي فتاة كان حلمي أن أتعلم ولكن الظروف العائلية حالت بيني وبين تحقيق هذا الحلم، عائلية ولكن استمر حلم التعليم يراودني ويلاحقني والتحقت بفصول محو الأمية منذ نحو 20 عاماً، في عام 2003 وحصلت على الشهادة».

الشهادة الجامعية أصبحت هدفها

وتكمل سارة كمال عباس، «أنني لم أستطع تحقيق حلمي وأسلك طريق نحو الشهادة الجامعية التي أحلم بها، إلا في عام 2023 حيث بدأت مشواري التعليمي من مدرسة منشية الرجولة الإعدادية، بحي الجناين بمحافظة السويس، ثم مدرسة محمد فريد الإعدادية المشتركة وحصلت على الشهادة الإعدادية من مدرسة السيدة عائشة بنات بمجموع كبير وتقدير جيد جدا ووقتها كنت أذهب إلى مدرسة قاسم أمين لحضور الدروس الليلية بجانب الدروس الخصوصية».

وتضيف سارة كمال: «أنا التحقت بالثانوية العامة مدرسة العاشر من رمضان بنات، شعبة الأدبي وحصلت على 304 درجات والتحقت بكلية تجارة جامعة السويس، وربنا وفقني وحققت المركز الأول على الدفعة نظام قديم وحققت حلم الجامعة، من محو الأمية لأعتاب الدكتوراه».

طموحها يقودها نحو الدكتوراه

وتؤكد سارة كمال أنها رغم حصولها على الشهادة الجامعة، لكن طموحها ما زال يقودها نحو حلم الدكتوراه ويدفعنها نحو حلم جديد، لتحقيقه ووجهت الشكر لأصحاب الفضل في تحقيق حلمها وخصت بالشكر زوجها، والتي أشارت إلى أنه كان له الفضل الأكبر في تحقيق حلمها بوجوده الدائم بجانبها.