«مطروح للنقاش» يعرض تقريراً عن أزمة محو الأمية عالمياً وسبل معالجتها

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً، اليوم الخميس، بعنوان «أزمة محو الأمية عالمياً.. وسبل معالجتها».

الذكاء الاصطناعي يغزو العالم

بينما يغزو الذكاء الاصطناعي العالم وتحقق أدواته انتشاراً مرعباً، بات مصدر قلق دولي، ولا يزال هناك أناس كثر في مناطق متفرقة من العالم لم يتمكنوا بعد من أدوات القراءة والكتابة، ويعانون أمية كبيرة لا تحرمهم فقط من القراءة، بل تضعهم في عزلة كاملة عن التعاطي مع حياة العالم اليوم، التي يثار الحديث فيها حول الحروب التكنولوجية والجيوش السيبرانية.

اليوم العالمي لمحور الأمية

في اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام، يبدو الحديث عن ضرورة مساعدة هؤلاء الذين منعتهم ظروف الحياة والمجتمع عن الاستمتاع بسبل الثقافة والمعرفة واكتساب مزيد من الخبرات كغيرهم بمثابة الحديثِ الملحِ الذي لا يمكن غض الطرف عنه، في ظل الأرقام التي تُصدر سنويا عن الجهات والهيئات الدولية المختصة عالميا، حيث أعلنت يونيسكو مؤخرا أن نحو 17% من سكان العالم يعانون الأمية.