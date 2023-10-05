إبراهيم عيسى: السادات لم يقدم نفسه فيلسوفا حربيا وترك التخطيط لقيادات الجيش

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنَّ الرئيس الراحل محمد أنور السادات جعل قيادات الجيش هي من تخطط وتجرب وتنفذ لتحقيق الانتصار بدون أن يقدم نفسه باعتباره فيلسوفا حربيا، موضحا أن السادات كان السياسي ويعيشها ويحبها.

حرب أكتوبر والتخطيط

وأوضح «عيسى»، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، والمُذاع عبر شاشة قناة «القاهرة والناس»، أنَّ حرب أكتوبر تم التخطيط لها بالعلم، مؤكدًا أننا اعتمدنا في حرب أكتوبر على دراسة الجدوى، والرئيس السادات اعتمد على الكفاءات وترك لهم مهمة التخطيط.

حرب أكتوبر والواقعية

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن السادات اعتمد في حرب أكتوبر على الواقعية، وأننا دخلنا حرب أكتوبر لكي نعلي قيمة الأمة المصرية واستعادة الكرامة، يجب أن ننتبه بشكل حقيقي لدراسة حرب أكتوبر بشكل دقيق ويدعو إلى التأمل.