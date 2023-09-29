أحد أبطال حرب أكتوبر: منعنا شارون من دخول الإسماعيلية

قال الرقيب أول عز الدين أبو طالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، إنه اكتشف خلال عملية الاستطلاع التي شارك فيها وجود فرقتين مدرعتين إسرائيليتين، وكان ذلك داخل مطار الدفرسوار، مؤكدًا أنها كانت عملية استطلاع انتحارية.

أوامر بعدم الاشتباك والانسحاب

وأضاف أبو طالب خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه قد صدرت الأوامر وقتها بعدم الاشتباك والانسحاب، وفي خلال هذا التوقيت تم استشهاد 3 أفراد من السرية 101 في أول عملية، ومن ثم صدرت أوامر جديدة بالتجميع في أبو سلطان، لنعود إلى ساتر أبو سلطان حوالي الساعة السادسة صباحًا، وركبنا السيارات ثم تحركنا إلى أنشاص مجددا.

وتابع: «ثاني يوم تحركت الكتيبة مجددا خلال 24 ساعة، حيث نفذت الكتيبة عمليتين خلال 48 ساعة، حيث كانت العملية الأولى استطلاع من أجل اكتشاف الوضع في مطار الدفرسوار ، ومن ثم عدنا إلى أنشاص، لنتحرك من معسكر الجلاء في اليوم التالي، وفي معسكر الجلاء تقابلنا مع اللواء سعد الدين الشاذلي».

وقف شارون عن دخول الإسماعيلية

وأتم: «الفريق سعد الدين الشاذلي قال لنا بالنص، أعلم تماماً بأن هذا ليس تدريبكم ولكنكم حققتم أفضل من التدريب حيث أوقفتم شارون عن دخول الإسماعيلية، وعرفتم القوات المسلحة حجم القوة الموجودة في الثغرة».