أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة: أمريكا ساندت إسرائيل في حرب 73 بأحدث الأسلحة

وجَّه المقدم علمي حسين، أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة في نصر أكتوبر المجيد، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر بخير وتتقدم إلى الأمام وجميعنا نرى الإنجازات على الأرض، ونطالب الرئيس السيسي بأن يستمر وأن الشعب المصري سيظل في ظهر الرئيس.

حسين: شرفت وما زالت أفتخر برتبتي أنا الملازم علمي

وقال «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على قناة «أون»، إن معركة أبو عطوة كانت فاصلة، متابعا: «شرفت وما زالت أفتخر برتبتي أنا الملازم علمي سيد حسين كامل قائد الفصيلة الأولى من الكتيبة 133 صاعقة التي أعتز بها، وهذه الكتيبة وقفت أمام شارون وهو لواء مدرع كامل».

دخول شارون الإسماعيلية

وأضاف المقدم علمي حسين، أن شارون دخل الإسماعيلية، وكنا نحن تحت الأرض، فصنع الجنود والضباط حفرا برميلية على مسافة 5 أمتار من دبابات العدو، وهو تكتيك لم يكن الجنود مدربين عليه من قبل.

وتابع «حسين»، أنَّ «شارون دخل وكان بيعلن أمام العالم أنه داخل يحتل الإسماعيلية ويتجه إلى الشمال لبورسعيد لمحاصرة الجيش الميداني الثاني الذي عبر القناة، ووقتها الإسماعيلية ارتوت بدماء الكثير من الشهداء، فنحن دافعنا على الأرض والعرض، والطيران الأمريكي كان مسيطر على سماء المعركة من يوم 14 أكتوبر 1973، والمعركة كانت طاحنة من أول الدرسفوار، وجميع أسلحة المظلات والمدفعية والدفاع الجوي والصواريخ اشتركت في هذه المعركة، والعبرة بالنهاية».

ولفت إلى أن شارون وصل لـ«أبو عطوة»، ووقتها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يعلن في نفس الوقت عبر أجهزة اللاسلكي وينادي على الضباط والجنود «احموا مدينة الإسماعيلية ولو على أجسادكم».

وواصل «حسين»: «تعرضنا للضرب بكل الصواريخ والهاون، وأمريكا استخدمت كل وسائل قوتها بطائرات من أحدث ما يكون وعملوا جسر جوي، ولكن العبرة بالنهاية حيث انتصر الجيش المصري».