تفاصيل طرح وحدات سكنية في 7 مدن جديدة.. وشروط التقديم

تستعد الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء لطرح وحدات سكنية ومحلات تجارية في 7 مدن، وهي «دمياط، وسوهاج، وبورسعيد، والغردقة، والمقطم، والشيخ زايد، و6 أكتوبر»، بمساحات تبدأ من 95 حتى 155 مترا، بتيسيرات في السداد تصل إلى 10 سنوات، وعند الدفع كاش بالكامل يحصل المتقدم على خصم قدره 20% من سعر الوحدة السكنية.

طرح أراضي خدمية في 9 مدن

ومن جهة أخرى، تستعد تعاونيات الإسكان والبناء لطرح قطع أراضي خدمية عن طريق المزاد العلني، في أماكن مميزة وهي: «أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الإسكندرية في برج العرب، بدر، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة».

ولمعرفة تفاصيل الطرح، يفضل الدخول على الصفحة الرسمية لهيئة تعاونيات الإسكان، من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093609857844&mibextid=ZbWKwL

شروط التقديم على وحدات تعاونيات الإسكان والبناء

- تقديم إقرار مرفق بكراسة الشروط من المتقدم للحصول على شقة شخصيا أو من خلال توكيل موثق بالشهر العقاري.

- تخصص الوحدات بنظام القرعة.

- كتابة مساحة الوحدة السكنية الراغب المتقدم الدخول عليها في القرعة العلنية.

- التعاقد على الوحدة للهدف السكني فقط.

- حظر البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العام لتعاونيات الإسكان والبناء.

- في حالة طلب أحد الفائزين لاسترداد المبلغ المالي الذي تم تسديده يخصم 4000 جنيه + 1 مصروفات إدارية.

- الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.