تكريم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بشمال وجنوب سيناء

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أسماء المشروعات الفائزة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، خلال الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في ديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور.

حضر الحفل اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبا عن الدكتور المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس حسن العلاقمي منسق المبادرة.

وقال «الغندور»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

وأضاف الغندور، أن عدد المشروعات الفائزة من محافظة شمال سيناء يبلغ 17 مشروعًا من فئة المشروعات كبيرة ومتوسطة الحجم، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، والتنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

في السياق، قال اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إن عدد المشروعات الفائزة من محافظة جنوب سيناء يبلغ 12 مشروعًا من مختلف الفئات.

وقال المهندس حسن العلاقمي منسق المبادرة في شمال سيناء، إنه جرى تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بشهادات التقدير والمبالغ المالية، وذلك في حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية.