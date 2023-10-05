انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد اليوم الخميس 5-9-2023.. كم بلغ؟

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس5-10-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و694 جنيهًا للطن، محققًا تراجع بقيمة 1218 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الحديد اليوم الخميس 5-9-2023

وأوضحت بوابة الأسعار عن تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 5-10-2023، وبالنسبة لحديد عز وهو الأوسع انتشارًا بقيمة 334 جنيهًا في الطن، وسجل السعر نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 5-10-2023 وهي كالتالي:

- سجل سعر حديد عز اليوم الخميس5-10-2023، نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و694 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس5-10-2023، وجاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

- سجل حديد سرحان اليوم الخميس 5-10-2023 نحو31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.