انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد اليوم الخميس 5-9-2023.. كم بلغ؟
كتب:
محمد سيف
10:06 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
حديد التسليح
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس5-10-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و694 جنيهًا للطن، محققًا تراجع بقيمة 1218 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس.
أسعار الحديد اليوم الخميس 5-9-2023
وأوضحت بوابة الأسعار عن تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 5-10-2023، وبالنسبة لحديد عز وهو الأوسع انتشارًا بقيمة 334 جنيهًا في الطن، وسجل السعر نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.
وترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 5-10-2023 وهي كالتالي:
- سجل سعر حديد عز اليوم الخميس5-10-2023، نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و694 جنيهًا.
- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.
- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.
- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.
- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.
- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.
أسعار الحديد اليوم في مصر
- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.
- سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس5-10-2023، وجاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.
- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.
- سجل حديد سرحان اليوم الخميس 5-10-2023 نحو31 ألفًا و800 جنيه.
- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.
- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.