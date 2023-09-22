أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-9-2023.. تراجع 216 جنيها في «عز»

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-9-2023، ثباتًا واستقرارًا، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و114 جنيهًا للطن، وتبذل أجهزة الدولة، جهودًا كبيرة في الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-9-2023 بالأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

- سعر حديد عز اليوم الجمعة 22-9-2023، تراجع ليسجل نحو 36 ألفًا و44 جنيهًا، لتبلغ قيمة التراجع نحو 216 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و114 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- حديد سرحان بـ31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل بـ32 ألفًا و100 جنيه.

- حديد الكومي بـ32 ألفًا و400 جنيه.

- سجل سعر حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.