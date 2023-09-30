تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم.. اعرف الطن بكام

تراجعت أسعار الحديد اليوم السبت 30-9-2023، وخسر الطن نحو 2600 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم السبت

«الوطن» ترصد أسعار الحديد اليوم السبت 30-9-2023 وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار الرسمية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي كالتالي:

- سجل سعر «حديد عز» اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا ليسجل نحو 33 ألفًا و282 جنيهًا محققًا قيمة تراجع 2600 جنيه في الطن مقارنة بأسعار أمس.

- وصل سعر «حديد السويس للصلب» إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال سجّل 32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجّل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي وصل إلى 32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية سجل 32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد بشاي 34 ألف جنيه.

- سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

- حديد سرحان بـ31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل بـ32 ألفًا و100 جنيه.

- حديد الكومي بـ32 ألفًا و400 جنيه.