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أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023  في الأسواق.. «بكام الطن؟»

كتب:

محمد سيف
11:17 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
أسعار الحديد

أسعار الحديد

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و422 جنيهًا للطن، محققًا ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023  في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي:

- سعر حديد عز اليوم السبت 23-9-2023، تراجع ليسجل نحو 36 ألفًا و311 جنيهًا

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و114 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا. 

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه. 

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه. 

- سجل سعر حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه. 

- حديد سرحان بـ31 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد مصر ستيل بـ32 ألفًا و100 جنيه. 

- حديد الكومي بـ32 ألفًا و400 جنيه. 

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