أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023 في الأسواق.. «بكام الطن؟»
كتب:
محمد سيف
11:17 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
أسعار الحديد
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و422 جنيهًا للطن، محققًا ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
أسعار الحديد اليوم
«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023 في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي:
- سعر حديد عز اليوم السبت 23-9-2023، تراجع ليسجل نحو 36 ألفًا و311 جنيهًا
- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و114 جنيهًا.
- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.
- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.
- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.
- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.
- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.
أسعار الحديد اليوم في مصر
- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.
- سجل سعر حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.
- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.
- حديد سرحان بـ31 ألفًا و800 جنيه.
- حديد مصر ستيل بـ32 ألفًا و100 جنيه.
- حديد الكومي بـ32 ألفًا و400 جنيه.