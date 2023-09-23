أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023  في الأسواق.. «بكام الطن؟»

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و422 جنيهًا للطن، محققًا ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023 في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي:

- سعر حديد عز اليوم السبت 23-9-2023، تراجع ليسجل نحو 36 ألفًا و311 جنيهًا

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و114 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

- حديد سرحان بـ31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل بـ32 ألفًا و100 جنيه.

- حديد الكومي بـ32 ألفًا و400 جنيه.