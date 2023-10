إعصار كوينو يضرب تايوان.. ويسجل رقما قياسيا جديدا في سرعة الرياح (فيديو)

سجلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان، رياحا شديدة غير مسبوقة من ناحية السرعة، ناجمة عن الإعصار كوينو، ما يعد رقما قياسيا جديد في تايوان حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه صباح اليوم.

من جهتها، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية، أنّه جرى تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95.2 متر في الثانية بجزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان، مشيرة إلى أنّ هذه السرعة سجلت رياحا تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتر في الساعة، وأنّ الإعصار كوينو اجتاح الطرف الجنوبي لتايوان الخميس، حاملا معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية، بحسب وكالة «فرانس برس».

9 am. Wind & rain returning very suddenly as the backside of #Typhoon #KOINU sweeps into Kenting #Taiwan. Here we go... pic.twitter.com/7JeVrFVBKH