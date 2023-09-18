زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرقي منطقة تايوان

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالاً قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان، اليوم الاثنين.

وأضاف المركز بحسب وسائل إعلام صينية، أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومتراً.

زلزال ضرب المغرب

يأتي زلزال تايوان بعد أكثر من أسبوع من وقوع زلزال في المغرب أودى بحياة آلاف الأشخاص، وأعلنت البلاد حالة الحداد لمدة 3 أيام في الوقت الذي دخلت فرق إنقاذ من 4 دولة مختلفة هي قطر والإمارات وإسبانيا والمملكة المتحدة لمساعدة فرق الإنقاذ المغربية.