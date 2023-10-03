إعصار كوينو يقترب من جزر ساكيشيما في اليابان.. وتوقعات بهطول أمطار غزيرة

ذكر مسؤولو الأرصاد اليابانيون إنَّ إعصار كوينو اليابان القوي يقترب من جزر ساكيشيما الجنوبية الغربية على مدار اليوم وغدا، بحسب ما ذكرته قناة «إن إتش كيه».

إعصار كوينو اليابان

وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من ارتفاع الموجات والرياح القوية بسبب إعصار كوينو اليابان، موضحة أنَّه اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الثلاثاء، كان الإعصار يتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي، جنوب منطقة أوكيناوا بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.

واجتاحت الرياح القوية بالفعل جميع جزر ساكيشيما، والتي تشمل جزر إيشيجاكي ومياكو، مع رياح بلغت سرعتها 54 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، ومن المتوقع أيضًا أن يجلب إعصار كوينو اليابان موجات عالية إلى المنطقة، وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن الأمواج ستصل إلى 7 أمتار اليوم الثلاثاء و8 أمتار غدا الأربعاء في جزر ساكيشيما.

إعصار كوينو اليابان يتسبب في هبوب رياح تصل سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة

وفي جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومناطق دايتوجيما، من المتوقع حدوث موجات بطول 4 أمتار اليوم وغدا، وفي جزر ساكيشيما من المتوقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترًا في الساعة ورياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، تتوقع التوقعات رياحًا قصوى تبلغ 83 كيلومترًا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترًا في الساعة.

ويحذر المسؤولون من أن جزر ساكيشيما قد تتعرض لعاصفة الإعصار اعتمادًا على مسارها يوم الأربعاء، ويقولون أيضًا إن المنطقة، بما في ذلك جزر إيشيجاكي ويوناجوني، قد تتلقى أمطارًا غزيرة من فئة التحذير.