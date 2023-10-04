إعصار كوينو يضرب تايوان.. والسلطات تغلق المدارس وتعلق الرحلات الجوية (فيديو)

ضرب إعصار كوينو جنوب تايوان، اليوم الأربعاء، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح، وتسبب في إلغاء 70 رحلة داخلية وتعليق العمل والمدارس في المناطق الحضرية الواقعة في الأجزاء الجنوبية من الجزيرة اعتبارا من المساء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن يصل كوينو إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان بالقرب من مدينة تايتونج صباح الخميس، كإعصار من الفئة الثالثة لكنه يضعف بعد ذلك عندما يعبر الطرف الجنوبي للجزيرة ويدخل مضيق تايوان، وفقًا لمخاطر العاصفة الاستوائية.

أمطار غزيرة علي الأجزاء الجبلية

وستهطل الأمطار الغزيرة على طول الأجزاء الجبلية وقليلة السكان من مقاطعة بينجتونج في الجنوب ومقاطعتي تايتونج وهوالين على الساحل الشرقي، لكن الإعصار سيؤثر أيضًا على مدينة كاوهسيونج الساحلية الجنوبية الرئيسية.

وأعلنت كاوهسيونج ومدينة تاينان المجاورة لها، إنهما سيعلقون العمل والدروس من الساعة 6 مساء يوم الأربعاء مع تدهور الطقس.

الإعصار يتجه نحو جنوب الصين

وبعد المرور عبر تايوان، سيتجه الإعصار نحو مقاطعتي قوانجدونج وفوجيان بجنوب الصين ثم هونج كونج، حيث من المرجح أن يضعف أكثر ليصبح عاصفة استوائية.

وذكر مرصد الأرصاد الجوية في هونج كونج، إن كوينو ستدخل على بعد 800 كيلومتر من المركز المالي بعد ظهر الأربعاء، وسيصدر المرصد أدنى إشارة إعصار مساء الأربعاء.