حزب العدل يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر: فصل حاسم في تاريخنا المجيد

وجّه حزب العدل، أحر التهاني إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لحرب السادس من أكتوبر، مؤكدا أنّ الحرب كانت شاهدة على الصراع التاريخي بين مصر وأعدائها، وشاهدة على صمود وشجاعة وتصميم الأمة المصرية في سعيها لتحقيق العدالة والسلام والدفاع عن وطنهم.

حرب 6 أكتوبر

وأضاف حزب العدل في بيان عنه: «أظهرت حرب 6 أكتوبر التي خاضتها مصر، الالتزام الثابت للقوات المسلحة المصرية وشعبها باستعادة أراضيهم المحتلة والدفاع عن سيادتها، وشكّل الهجوم المفاجئ الذي وقع في هذا اليوم من عام 1973 نقطة تحول في تاريخ المنطقة، وأظهر استعداد الشعب المصري لتقديم التضحيات من أجل قضيته العادلة».

وتابع الحزب: «طوال الفترة بين عامي 67 و73، أظهر الجنود المصريون الشجاعة والبطولة في مواجهة المِحن، في حين اتحدت الأمة بأكملها في دعم قواتهم الشُجاعة، حتى تحولت الهزيمة وتحقق النصر، الذي سهل الجهود الدبلوماسية التي مهدت الطريق لمفاوضات السلام، الذي تحقق بمعاهدة السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل عام 1979».

وأكمل «العدل»: «ونحن نتذكر هذا الفصل الحاسم في تاريخنا المجيد، إذ نحيي روح الشعب المصري بكل طوائفه التي وقفت ضد مخططات تريد النيل من مقدراته وتسعي لتفتيت مجتمعه المتماسك».

جهود الجنود المصريين

وأوضح البيان: «نحتفل بجهود الأجداد التي بذلوها بدمائِهم لتحقيق النصر على العدو الخارجي على أرض سيناء، ونحتفل أيضا بجهود الأحفاد الذين سالت دمائِهم على ذات الأرض وهم يحاربون للقضاء على العدو الداخلي الذي اتخذ من الفكر الإرهابي ستارا لجرائمه تجاه الوطن».

وأعرب حزب العدل عن سعادته بهدذ المناسبة، قائلا إنّه من الضروري أن تستمر روح أكتوبر عبر الأجيال المقبلة لكي تواجه جميع التحديات والمخاطر التي تهدد استقرار الأمن القومي المصري، فتهانينا يا مصر في الذكرى الخمسين لهذا الحدث التاريخي.