وفاة المخرج عواد شكري.. ومستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ينعاه

نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، المخرج عواد شكري، الذي غيبه الموت اليوم.

وقال «عبد الجليل» في بيان، إن عواد شكري سيظل خالدًا بيننا بأعماله التي لن تنسى وستظل دائما محفورة في أذهان المشاهدين، إذ قدم الكثير من الأفلام التي تمثل علامة في تاريخ السينما التسجيلية.

وتقدم مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من هو المخرج عواد شكري؟

عواد شكري أحد مخرجي السينما التسجيلية في مصر، تخرج في معهد السينما عام 1978، أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين- القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.