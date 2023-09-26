وزيرة الثقافة: أضفنا جائزة المبدع الصغير إلى جوائزنا تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ الوزارة أضافت إلى مجموع جوائزها المعتادة، جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتقدّم للمبدعين من سن 6 حتى 16 عاما.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نظمنا 3 دورات من الجائزة، وفي الدورة الثانية أضفنا جائزة للأطفال أصحاب الهمم، وفي العام الثالث، قرر مجلس إدارة الجائزة، تدشين جائزة جديدة لأبنائنا في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة، لربط أبناء الجيل الثالث في الخارج بالوطن الأم عن طريق المشاركة في الفعاليات الثقافية».

وتابعت: «جوائز الدولة محدد لها سن وتكون بالترشيح، مثل جائزة النيل وجائزة الدولة التشجيعية، ويتقدّم لها المبدعون أقل من 40 عاما، إضافة إلى جائزة نجيب محفوظ في فرع الأدب، وجائزة التفوق التي يتم الترشح لها من الجهاز مثل الجمعيات والمؤسسات والجامعات والأكاديميات الفنية، وكل تلك الجوائز تكون في مجال العلوم الاجتماعية والآداب والفنون».

أما عن جائزة المبدع الصغير الوحيدة المخصصة للأطفال، أوضحت أنّه لم تكن هناك جوائز للأطفال ضمن جوائز الدولة، وهي الجائزة الأولى للأطفال ضمن جوائز الدولة، وتكون من سن 6 سنوات حتى 18 عاما في فروع الفنون والآداب والابتكارات العلمية.