وزير الصحة: الرئيس السيسي وجّه بمد العمل في حملة «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية كافة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ حملة 100 يوم صحة قدّمت خلال الـ100 يوم الماضية، 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أنّ مواصلة العمل في الحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.