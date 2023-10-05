رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الصحة: الرئيس السيسي وجّه بمد العمل في حملة «100 يوم صحة»

كتب:

مريم الخطري
10:34 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية كافة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ حملة 100 يوم صحة قدّمت خلال الـ100 يوم الماضية، 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أنّ مواصلة العمل في الحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة والسكان يضع حجر الأساس لمستشفى الرمد بقنا

وزير الصحة والسكان في جلسة استماع أمام البرلمان الأسبوع المقبل

وزير الصحة يلغي اختصاصات "مايسة شوقي" في الإشراف على "الطفولة والسكان"

نائب وزير الصحة والسكان: تعرض الأطفال للخطر بمصر قضية محورية
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.