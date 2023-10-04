محافظ قنا: مد العمل في مبادرة «100 يوم صحة» لفترة مماثلة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم مد العمل بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفترة مماثلة، بعد انتهائها أمس الاثنين، وظهور أثرها الإيجابي في شتى ربوع المحافظة، بتقديمها خدمات طبية متكاملة لجميع الأسرة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد العمل بالمبادرة لفترة مماثلة لتصل خدماتها للجميع.

مبادرة 100 يوم صحة

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن قرار مد الحملة لفترة 100 يوم أخرى، إضافة جيدة لما تم تحقيقه خلال الـ100 يوم الماضية، بما يدعم خدمة المواطنين ويراعي سلامتهم وسلامة ذويهم، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات المبادرات العامة، مثل اكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة متابعة كبار السن، ومبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

162 فريقا طبيا ثابتا ومتنقلا

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرة، أن خدمات المبادرة ممتدة لتشمل خدمات القوافل العلاجية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الخدمات الوقائية كالتطعيمات للأطفال وفحص عينات المياه للشرب والصرف الصحي، ويتم تقديم جميع خدمات المبادرة من خلال 150 فريقا طبيا ثابتا بالوحدات الصحية، و12 فريقا متنقلا بالميادين العامة بمراكز المحافظة.