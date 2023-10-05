شركة الصرف بالإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات في الشوارع اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 أكتوبر وحتى استقرار حالة الاضطراب الجوي، مشددًا على استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

مستعدون للأمطار

وأشار نافع إلى أنه جرى الاستعداد بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم الخميس الموافق 5 اكتوبر أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

تكثيف أعمال التطهير

وشدد على جاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياة الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة في المناطق التي تشهد أمطار، وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر على مدار 24 ساعة للإستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات المحافظة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رقم الواتس أب 01201175175.