اليوم.. بدء التقديم لوظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة 2023

تبدأ شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى اليوم السبت، ولمدة أسبوع حتى 7 أكتوبر المقبل 2023، فتح الباب أمام الراغبين في سحب ملف التقديم من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة، بشارع رمسيس، بجانب نزلة كوبري أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك ببطاقة الرقم القومي للمرشح، لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد من حملة المؤهلات المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

التخصصات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف الصرف الصحي 2023

وكشفت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وهي «مهندس مشروعات تخصص مدني - مهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا - مهندس شبكات اتصالات تخصص اتصالات - مهندس صيانة كهربية تخصص كهرباء قوي - فنى میكانیكا کهرباء تشغیل صرف وسلامة وصحة مهنية وصيانة حاسبات وأمين مخزن مؤهل فني مناسب حارس أمن بالسلاح مؤهل فني مناسب - ممرضين مؤهل دبلوم تمريض » وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الصرف الصحي 2023

وحددت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، في الإعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد من حملة المؤهلات المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين القاهره الكبرى وسيتم استبعاد أي طلب خارج نطاق القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية.

- يتم إثبات السكن بإيصال كهرباء أو مياه أو غاز بطاقة سارية من عام على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 25 سنة في تاريخ الإعلان.

- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- اجتياز الاختبارات المقررة تحريري وعملى ومقابلة شخصيه

- اجتياز الكشف الطبي

- العمل بنظام الورديات بأي من مواقع الشركة لجميع مواقع ومحطات وقطاعات التشغيل والصيانة وسيتم العمل بنظام العقود المؤقتة.

- ممنوع منعا باتا النقل من الشركة قبل مرور خمس أعوام.