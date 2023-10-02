وظائف شاغرة في شركة الصرف الصحي بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والشروط
كتب:
وائل فايز
09:45 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
محطات الصرف الصحي
أعلنت شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بعقد مؤقت ومنها، وكشفت الشركة تفاصيل الوظائف وشروط وضوابط التقديم، والتي جاءت كما يلي.
الوظائف المطلوبة
- مهندس مشروعات.
- مهندس صيانة ميكانيكية.
- مهندس شبكات اتصالات.
- مهندس صيانة كهربائية.
- فنى ميكانيكا، كهرباء، تشغيل صرف، سلامة وصحة مهنية، صيانة حاسبات، أمين مخزن.
- حارس أمن.
- ممرضون.
- أخصائي نظم معلومات، حاصل على بكالوريس نظم معلومات أو علوم حاسب.
- وظيفة سائق معدات ثقيلة دبلوم صناعي مناسب ورخصة قيادة درجة أولى.
- وظيفة سائق حاصل على رخصة قيادة مهنية حاصل على محو أمية أو شهادة ابتدائي أو إعدادي.
- وظيفة عامل تشغيل مصاعد.
شروط التقديم
- الحصول على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة.
- المتقدم لشغل الوظيفة من سكان القاهرة الكبرى.
- إثبات السكن بإيصال «كهرباء، مياه، غاز»، وبطاقة سارية من عام على الأقل من تاريخ الإعلان.
- سن المتقدم لا يزيد عن 35 عاما.
- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.
- اجتياز الكشف الطبي.
- اجتياز الاختبارات المقررة من تحريري وعملي ومقابلة شخصية.
- العمل بنظام العقود المؤقتة.
- ممنوع النقل من الشركة قبل مرور 5 أعوام.
ضوابط التقديم للوظائف
- سحب ملف التقديم حتى 7 أكتوبر الجاري من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة في شارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر.
- التقديم من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ببطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلنة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري.
- لا يجوز التقديم لأكثر من وظيفة.
- إرفاق صورة شهادة الميلاد، شهادة المؤهل، الموقف من التجنيد، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة رخصة القيادة للسائقين، عدد 2 صورة شخصية.
- متابعة مواعيد ومكان الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.