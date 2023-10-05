كيف تتحكم في استهلاك باقة النت الشهرية؟.. «هتكمل معاك لآخر يوم»

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح الإنترنت المنزلي من أبرز الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبرزت أهميته خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث لجأت كثير من الشركات إلى تطبيق نظام العمل من المنزل من خلال شبكة الإنترنت، الأمر الذي يجعل المستخدمون يهتمون بشحن باقة النت باستمرار.

وفي كثير من الأحيان، تنفد باقة النت المنزلي في وقت قصير دون أن يكون هناك أسباب واضحة لذلك، ويحرص المستخدمون على إيجاد طرق تساعدهم على استمرار باقة النت المنزلي حتى موعد التجديد، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التحكم في استهلاك باقة النت المنزلي حتى تغطي الشهر بالكامل، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، كما يلي.

التحكم في استهلاك باقة النت الشهرية

1- تقليل مشاهدة الفيديوهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي.

2- عند مشاهدة الفيديوهات سواء كانت الطويلة أو القصيرة، يجب أن يقوم المستخدم بتقليل الجودة إلى درجة مناسبة.

3- يساعد إخفاء اسم شبكة الواي فاي على منع سرقة الباقة من الآخرين، وهناك الكثير من البرامج التي تتيح سرقة كلمة السر الخاصة بالواي فاي المرئي بسهولة.

4- تقليل سرعة استهلاك الباقة، من خلال صفحة الإعدادات الخاصة بالراوتر أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.

5- تعيين كلمة سر معقدة حتى لا يستطيع أحد سرقة باقة النت بسهولة.

6- تحديد عدد مستخدمي شبكة الواي على عدد الأفراد المستخدمين للإنترنت في المنزل من خلال صفحة إعدادات الراوتر أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.