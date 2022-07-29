لو باقة النت بتخلص بسرعة.. إزاي تحول لشركة إنترنت أخرى؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت شيء أساسي في المنزل، إذ يحرص الواطنون على دفع فاتورة النت بمجرد نفاذ الباقة أو حلول موعد تجديدها، ولكن في كثير من الأحيان، تنفذ الباقة قبل موعدها، ومع الاستخدام المعتدل لها، ما يجعل العديد من مستخدمي الإنترنت يلجأون إلى تغيير الشركة التي يتبعون لها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات التحويل من شركة إنترنت لشركة أخرى، وفق خدمة عملاء أحد شركات الاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

خطوات فصل خدمة الإنترنت من إحدى شركات الاتصالات

- عندما يتخذ العميل قراره النهائي في التحويل لشركة إنترنت أخرى، يقوم بالتوجه إلى أقرب فرع لشركة الإنترنت المنزلي التابع لها في الوقت الحالي.

- يقدم العميل طلبا للشركة التابع لها بإلغاء الإنترنت المنزلي، كما يجب ذكر الأسباب التي تجعل العميل يرغب في فصل الخدمة.

- وبعد ذلك يقوم الموظف المسؤول عن إنهاء الخدمة بتنفيذ طلب العميل، مع إعطائه الرقم الخاص بفصل الخدمة حتى يقوم العميل بتقديمه عند التحويل لشركة أخرى.

- ثم يتم فصل الخدمة عن العميل، وتتراوح تلك المدة بين 15 و30 يوما.

خطوات الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي في شركة أخرى

- يتوجه العميل إلى أقرب فرع تابع للشركة التي يرغب في الاشتراك بها، ثم يقوم بتقديم طلب الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي الخاص به.

- ثم يقدم العميل صورة البطاقة الشخصية الخاصة به للموظف حتى يتم استكمال إجراءات الاشتراك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات يقوم العميل بسداد الرسوم المطلوبة للاشتراك، بالغضافة إلى فاتورة أول شهر.

- ثم بعد ذلك يقوم الموظف المختص بالتواصل مع العميل خلال مدة تتراوح من 3 إلى 7 أيام حتى يتم توصيل خدمة الإنترنت للمنزل الخاص بالعميل.